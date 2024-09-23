Губернатор Белгородской области заявил об уходе в отпуск на две недели

Губернатор Белгородской области Гладков ушел в отпуск на две недели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил, что ушел в двухнедельный отпуск, ведь отдых нужен «каждому человеку». Об этом он заявил в видообращении в Telegram-канале .

Глава региона отметил, что постарается набраться сил, чтобы с «еще с большим качеством, с большим объемом» выполнять работу.

«Все заместители губернатора и министры областного правительства находятся на рабочих местах. Главы администрации и их заместители», — сказал он.

При этом губернатор все равно пообещал оставлять утренние сообщения. Во время отпуска не будет только вечерних.

Ранее Гладков заявил о десяти пострадавших после атаки ВСУ в Белгородской области. Среди них семь бойцов самообороны и глава администрации Яснозоренского сельского поселения. Три человека в тяжелом состоянии, пятеро — в среднетяжелом. Самочувствие остальных пострадавших удовлетворительное.