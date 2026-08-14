В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мирный житель
При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.
По его словам, за минувшие сутки противник атаковал территорию области 122 раза. Удары обрушились на Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский, Ракитянский и другие округа.
Украинские боевики произвели три артиллерийских обстрела и семь сбросов взрывных устройств с БПЛА.
«К большому сожалению, не обошлось без потерь. При террористическом ударе со стороны ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель», — написал Шуваев, выразив соболезнования семье погибшего.
В Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 10 человек. Четверо из них остаются в больницах.
Ранее стало известно, что обломки беспилотника повредили стену склада Wildberries в Тверской области. На месте ЧП работают спасательные службы.