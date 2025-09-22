Мужчина и женщина пострадали при взрыве дрона у здания администрации Белгорода

Украинский беспилотник взорвался рядом со зданием городской администрации в Белгороде. Два человека получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — заявил он.

По словам главы региона, врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Другую информацию о последствиях уточняют, на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

За ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 114 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем — по 25 БПЛА. Также беспилотники уничтожили над Белгородской, Астраханской, Брянской, Ярославской, Волгоградской, Курской, Воронежской областями, Крымом и Азовским морем.