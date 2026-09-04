В Белгородской области при обстреле погибли два сотрудника скорой помощи

В Белгородской области за сутки погибли пять мирных жителей, среди них два сотрудника скорой помощи. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в «Максе» .

Все погибшие стали жертвами обстрела и атак беспилотников в городе Шебекине. Здесь же были ранены семь человек, включая водителя машины скорой помощи. Четверо из них в больнице, сообщил региональный оперштаб.

Всего в области в результате атак ВСУ за сутки пострадали 14 мирных жителей, девять поместили в стационар, один в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки ВСУ 148 раз атаковали территорию региона, в том числе произвели восемь обстрелов из артиллерии и РСЗО и пять раз сбросил взрывные устройства с БПЛА. Силы ПВО сбили и подавили 123 беспилотника.

За 1 сентября при атаке ВСУ в городе Валуйки погиб мужчина и были ранены 16 человек. Троих пострадавших госпитализировали.