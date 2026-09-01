В Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек

За прошедшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в телеграм-канале .

Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 188 беспилотников. ВСУ шесть раз провели обстрелы из артиллерии и РСЗО. Также шесть раз сбросили взрывные устройства с беспилотников.

По сообщению регионального оперштаба, в городе Валуйки при атаке украинского БПЛА на объект транспортной инфраструктуры погиб мужчина.

Также в течение суток в результате действий ВСУ были ранены 16 человек. Трое из них продолжают оставаться в больницах, один в тяжелом состоянии.

Накануне в селе Репное Белгородского округа из-за атаки БПЛА пострадала 12-летняя девочка. Ребенка с минно-взрывной травмой и ссадиной предплечья доставили в детскую областную клиническую больницу.