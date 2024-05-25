Ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль

Вооруженные силы Украины атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области дронами-камикадзе. В результате удара пострадал ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам губернатора, ВСУ намеренно атаковали с беспилотника движущийся автомобиль с мирными жителями на автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района.

«В результате взрыва пострадала девочка девяти лет. У ребенка осколочное ранение левой голени. Бригадой скорой она доставляется в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство полностью сгорело», — написал Гладков.

Кроме того, нанесли удар дронами по хутору Панков Шебекинского городского округа. В населенном пункте загорелись жилой дом, хозяйственная постройка и три автомобиля, еще одна машина повреждена взрывом. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли приграничный поселок Октябрьский в Белгородской области. В результате удара погибли два человека, 10 пострадали.