В Белгородской области от атак ВСУ погибли восемь мирных жителей

Восемь мирных жителей погибли в Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в «Максе» .

Украинские военные в течение суток атаковали территорию региона 152 раза, 11 раз обстреляли область из артиллерии и восемь раз произвели сбросы взрывных устройств с БПЛА. В Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах погибли восемь мирных жителей.

Кроме того, в медучреждении умер мужчина, тяжело раненный при атаке беспилотника в городе Шебекино 9 августа. Получили ранения 23 мирных жителя, в том числе двое детей, 10 человек поместили в стационар.

«Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 125 беспилотников», — добавил Шуваев.

Ранее украинский БПЛА атаковал автобус предприятия в Ракитянском округе Белгородской области. Пострадали 11 человек.