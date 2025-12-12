В Белгородской области нашли украинские тайники с хлорпикрином

Украинские военные спрятали запрещенный хлорпикрин в тайниках на территории Белгородской области и используют его на территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Алексей Ртищев.

«В ходе специальной военной операции задокументировано более 600 случаев применения украинской стороной химических средств», — подчеркнул он.

При этом, по словам генерала, украинские власти используют химические заводы как «техногенный щит», понимая, что российские военные не будут бить по этим объектам, и не считаясь с рисками для местных жителей.

Кроме того, Ртищев отметил, что только в 2025 году ВСУ запросили у НАТО более 200 тысяч противогазов и костюмов химической защиты и более 160 тысяч дозиметров. По его словам, в Харьковской области утратили 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных.

В октябре украинские военные подорвали аммиакопровод в ДНР, из-за чего произошел выброс газа. Пострадавших нет.