Минобороны заявило о выбросе аммиака в ДНР из-за теракта ВСУ на трубопроводе

Заложенная украинскими боевиками бомба подорвала ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса около села Русин Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что детонацию противник провел удаленно, когда отступал с занятых позиций. В результате взрыва остатки аммиака выбросило из поврежденной трубы.

«Пострадавших среди российских военнослужащих нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Целью подрыва участка аммиакопровода в Минобороны назвали попытку сдерживания темпов наступления группировок российских войск.

Ведомство опубликовало видео с места взрыва. На опубликованных кадрах видно, что из поврежденного трубопровода идет огромное количество белого дыма, который растянулся по территории.

Постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин объявил, что в мае этого года российские военные нашли в поселке Ильинка Донецкой Народной Республики комплект бомб с токсичными химикатами. Это стало еще одним доказательством работы на Украине сети лабораторий по производству химического оружия, в которое не верят западные страны.