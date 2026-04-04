В Белгородской области начали досрочную установку противодроновых коридоров

В приграничных районах Белгородской области досрочно приступили к установке противодроновых коридоров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков по итогам совещания с силовыми структурами и представителями регионального правительства.

«Я благодарен Министерству обороны, которые начали досрочную установку противодроновых коридоров», — написал он.

Работы уже ведут в Шебекинском, Борисовском и Грайворонском округах. Такие меры должны повысить защиту мирных жителей от атак беспилотников.

Гладков отметил, что рассматривает возможность использования мобильных передвижных конструкций, которые производят промышленным способом. Власти региона уже связались с производителями.

Область направила заявку на федеральное финансирование для установки 50 километров таких защитных коридоров. В регионе рассчитывают, что решение примут в ближайшее время.

Ранее в результате атак ВСУ на Белгородскую область четыре человека получили ранения, включая бойца подразделения «Орлан».