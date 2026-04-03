Четыре человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ

В результате атак ВСУ на Белгородскую область четыре человека получили ранения, включая бойца подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«В селе Максимовка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали двое: мужчина и женщина», — написал он.

Бойцы «БАРС-Белгород» привезли их в Большетроицкую районную больницу. У пациентов диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

В Шебекино из-за удара FPV-дрона на заводе пострадал мужчина. На предприятии повреждены окна и фасад цеха.

«В Валуйском округе в селе Казинка при отражении атаки дрона боец „Орлана“ получил слепое осколочное ранение предплечья, спины и баротравму», — добавил губернатор.

Накануне в Белгородской области при ударах ВСУ пострадали 12 человек. Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Шебекине: ранен мирный житель и три бойца подразделения «Орлан».