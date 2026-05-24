В Белгородской области мужчина погиб при детонации беспилотника ВСУ

В воскресенье, 24 мая, в Белгородской области при детонации украинского беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«В городе Грайворон при детонации FPV-дрона от полученных травм погиб мужчина», — говорится в сообщении.

К 08:37 по московскому времени на территории области в Старооскольском и Губкинском городских округах сохранялась опасность атаки БПЛА. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее стало известно, что во Владимирской области из-за атаки беспилотников начался пожар, охвативший площадь около 800 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.