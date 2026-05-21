При атаке БПЛА на Сызрань погибла семья участника СВО

В Сызрани в результате атаки беспилотник погибла семья участника спецоперации. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев .

«Есть жертвы: погибли двое наших жителей — семья участника специальной военной операции», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что город атаковали более 10 вражеских БПЛА. Их целями были промышленные и гражданские объекты.

Федорищев добавил, что в Сызрани развернули работу оперативного штаба по ликвидации последствий атаки. В готовность привели все силы и средства. Сам губернатор выехал на место ЧП.

«Сейчас проводится оценка ущерба. Поможем ликвидировать последствия», — уточнил он, пообещав в том числе материальную поддержку.

По его словам, пострадавшим госпитализация не потребовалась. СК возбудил дело по статье о теракте.

Ранее стало известно, что в Сызрани после атаки БПЛА отменили все массовые мероприятия до конца недели. Решение приняли в городской администрации.