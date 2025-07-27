В Белгородской области дрон ВСУ убил местного жителя

В хуторе Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В результате атаки погиб местный житель — мужчина скончался от полученных ранений на месте. Его супругу с баротравмой, черепно‑мозговой травмой и множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где ей оказывают необходимую помощь.

После удара автомобиль полностью сгорел. Повреждена также линия электропередачи, аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны России.

Гладков выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее глава региона сообщил, что в результате обстрела из РСЗО пострадали два белгородца.