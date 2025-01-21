В Белгородской области дом и ЛЭП получили повреждения при атаках ВСУ

Украинские войска продолжают наносить удары по Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, никто не пострадал», — уточнил он.

Чиновник отметил, что в селе Ясные Зори Белгородского района беспилотник ВСУ пробил кровлю многоквартирного дома, повредил его фасад и выбил стекла.

Украинские боевики также обстреляли хутор Балки в Шебекинском округе. Местные жители временно остались без света из-за повреждения линии электропередачи.

Кроме того, два FPV-дрона ударили по селу Борисовка в Волоконовском районе. Детонация повредила крышу, окна и забор одного жилого дома и припаркованную рядом машину. Во втором доме осколки посекли кровлю.

Гладков ранее во вторник сообщил, что при атаке украинского беспилотника на двигавшийся автомобиль на участке автомобильной дороги Ясные Зори — Черемошное пострадали муж и жена.