В Белгородской области боец «Орлана» и еще 6 человек пострадали от ударов ВСУ

В результате атак ВСУ на Шебекинский район Белгородской области пострадали семь человек. Среди них — боец подразделения «Орлан», получивший множественные осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков .

В селе Максимовка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Мужчину ранило осколками в живот и оторвало кисть.

В Новой Таволжанке дрон атаковал «Газель» — мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног.

В Шебекине при исполнении задач пострадал боец «Орлана». Его в тяжелом состоянии транспортировали в белгородскую горбольницу № 2. В городе два беспилотника ударили по предприятию — ранения получили женщина и мужчина.

В селе Веселая Лопань Белгородского округа дрон ударил по автомобилю. Пострадавший мужчина отказался от госпитализации после помощи медиков.

Уставшие от атак ВСУ жители Харьковщины начали бороться с беспилотниками своими силами. Они носят с собой ножницы и обрезают ими нити оптоволоконных дронов.