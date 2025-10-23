В Белгородской области 12 мирных жителей пострадали при атаке беспилотников ВСУ

Боевики ВСУ атаковали беспилотниками Белгород и Белгородский район. В результате ранения получили 12 человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В селе Стрелецкое украинские военные дважды ударили по коммерческому объекту. Из-за атаки пострадали четыре мужчины и две женщины.

«У мужчин различные осколочные ранения рук и ног, у одной женщины осколочное ранение руки, у второй — осколочное ранение живота и ног», — отметил Гладков.

Из-за дрона получили повреждения остекление, фасад и оборудование коммерческого объекта, а также три легковушки. В результате атаки загорелся неэксплуатируемый частный дом.

В Белгороде из-за БПЛА пострадали шесть горожанок и 17-летний подросток. Их госпитализировали с осколочными ранениями.

В ночь на 23 октября системы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 139 украинских дронов. Аппараты ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Ростовской и других областях.