В Белгородской области 10 человек пострадали из-за атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ на территорию Белгородской области ранения получили 10 мирных жителей, силы ПВО сбили 157 беспилотников. Об этом на платформе «Макс» сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

По его словам, под ударами оказались сразу 16 округов региона. Противник совершил девять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также трижды сбросил взрывные устройства с беспилотников.

«В Краснояружском, Грайворонском, Волоконовском и Белгородском округах ранения получили 10 мирных жителей. Пятеро пострадавших продолжают лечение. Желаю скорейшего выздоровления», — написал Шуваев.

Врио главы добавил, что военные благодаря профессиональной работе уничтожили 157 беспилотников.

Ранее после атаки украинского БПЛА на частный дом в Егорьевске погиб шестимесячный ребенок, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев.