В Белгороде прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Несколько взрывов прозвучали в Белгороде после объявления ракетной опасности. Об этом сообщило РИА «Новости».
Как отметили в агентстве, примерно в 00:00 (время совпадает с московским) прогремели звуки, похожие на приближающийся мотоцикл. Потом произошло несколько взрывов.
До этого жителей Белгорода и области предупредили о вероятных ударах по территории. Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал граждан укрыться в безопасном месте.
Ранее в белгородском селе Салтыково в ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина. В него попал выпущенный украинский снаряд. Местный житель умер на месте от полученных травм.
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