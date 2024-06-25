В Белгороде прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

В Белгороде прозвучало несколько взрывов на фоне опасности атаки БПЛА в 00:00

Фото: РИА «Новости»

Несколько взрывов прозвучали в Белгороде после объявления ракетной опасности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отметили в агентстве, примерно в 00:00 (время совпадает с московским) прогремели звуки, похожие на приближающийся мотоцикл. Потом произошло несколько взрывов.

До этого жителей Белгорода и области предупредили о вероятных ударах по территории. Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал граждан укрыться в безопасном месте.

Ранее в белгородском селе Салтыково в ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина. В него попал выпущенный украинский снаряд. Местный житель умер на месте от полученных травм.

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