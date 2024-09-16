В Белгороде опровергли информацию ГУР Минобороны Украины об убийстве военкора Коробова

Директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова рассказала «Газете.ru» , что их специальный корреспондент Александр Коробов был ранен и находится в больнице. Информация украинской разведки о его убийстве не соответствует действительности.

«Официальных комментариев я давать не буду. По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — сказала Власова.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 16 сентября сообщило об убийстве российского военного корреспондента Александра Коробова. По информации украинского ведомства, нападение произошло 15 сентября, журналист якобы погиб. В подтверждение своих слов ГУР опубликовало видеозапись, на которой человек, похожий на Коробова, идет по Белгороду, а затем лежит с травмой головы.

Украинские боевики в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Один местный житель чудом успел спастись, запрыгнув в машину за секунды до очередного прилета. Как только он закрыл дверь авто — прогремел взрыв.