В Белгороде 11 взрослых и 2 детей пострадали после ночных атак ВСУ

В Белгороде после ночных атак Вооруженных сил Украины пострадали 13 человек, включая детей двух и 11 лет. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев .

Пять пострадавших госпитализировали, в том числе 11-летнего мальчика, — он в тяжелом состоянии. Еще одна женщина с акубаротравмой обратилась в больницу 25 июля.

Во время пожара временно отключали коммуникации, жителям поврежденных домов предложили разместиться в пунктах временного пребывания. Сейчас там находятся 12 человек, остальные остановились у родственников.

Утром после ударов по коммерческому объекту пострадали еще три мирных жителя. Двух мужчин с осколочными ранениями и женщину с сотрясением головного мозга госпитализировали.

«Всего повреждены 11 многоквартирных домов, четыре частных дома, один коммерческий объект и 31 автомобиль. Возникшим в результате ЧП огнем уничтожены ряд хозпостроек и склад одного из предприятий», — добавил Шуваев.

Ранее белгородский оперштаб сообщал о трех пострадавших после атак ВСУ.