При атаке ВСУ на Белгород пострадали три человека

Беспилотники атаковали коммерческий объект в Белгороде. Пострадали три человека, сообщили в региональном оперштабе .

Один мужчина получил осколочное ранение шеи, он в тяжелом состоянии. Его доставили в областную клиническую больницу.

Еще одного мужчину с ранением головы и женщину с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» госпитализировали в городское медучреждение.

В оперштабе уточнили, что всем пострадавшим оказывают помощь. Информация о последствиях уточняется.

Также из-за атаки повреждения получил коммерческий объект: там пострадали остекление, оборудование и навес.

Ранее в Ярославской области из-за массовых атак БПЛА пострадал человек. Силы РЭБ и ПВО ликвидировали 40 дронов.