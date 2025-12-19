В Батайске 19 декабря объявили днем траура после атаки беспилотников

В Батайске Ростовской области объявили траур в связи с атакой БПЛА, из-за которой погибла женщина и пострадали несколько человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Валентин Кукин.

«В связи с этим в Батайске приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы», — отметил градоначальник.

Он попросил местных жителей отнестись к трауру с уважением и отказаться от шумных празднований и громкой музыки. Также Кукин выразил соболезнования родным и близким жертвы атаки беспилотников. По его словам, власти окажут семьям пострадавших всю необходимую поддержку.

В ночь на 19 декабря над территорией России сбили 94 украинских дрона. Налеты БПЛА отразили в Ростовской, Белгородской, Астраханской, Воронежской, Самарской, Курской областях и в Краснодарском крае. Также средства ПВО нейтрализовали беспилотники над Каспийским и Азовским морями.