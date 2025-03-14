В Балашихе заметили белый дым после атаки БПЛА

В Балашихе после звуков взрывов на фоне атаки украинских БПЛА заметили белый дым. Об этом 360.ru сообщили очевидцы событий.

Звук взрыва жители услышали 14 марта около 7 утра. Также о громких хлопках рассказали жители поселка Битца в Ленинском городском округе Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале подтвердил, что над Балашихой сбили два дрона. Обломки одного из них рухнули на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА удалось уничтожить в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы

«Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает», — написал Воробьев.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Москву беспилотниками кустарной сборки. Специалисты заметили, что они были собраны из нескольких частей других дронов.