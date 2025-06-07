Лидера Австрийской партии свободы и крупнейшей фракции в парламенте страны Герберт Кикль возмутился из-за предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию. Об этом сообщило издание Kosmo .

По его словам, безответственно принимать у себя президента, чья страна находится в состоянии конфликта, причем в то время, когда «многие стороны стремятся к мирным переговорам».

Визит Зеленского может сделать Австрию «потенциальной целью» в случае эскалации конфликта. Это угрожает безопасности ее граждан.

Кикль также отметил, что визит главы киевского режима нарушает принцип нейтралитета Австрии, причем уже не в первый раз. В частности, ранее на Украину приезжала глава МИД Австрии от партии NEOS Беате Майнль-Райзингер.

По мнению политика, Австрия должна выступать как посредник, не поддерживая ни одну из сторон конфликта. Правящая коалиция, предоставляющая Зеленскому платформу для выступления, делает Австрию «политической марионеткой иностранных интересов».

«Внешнеполитические шоу в Австрии и воинственная риторика на европейском уровне не приближают нас к прекращению страданий на востоке континента», — подчеркнул Кикль.

Ранее один из советников президента США Дональда Трампа рассказал, что американский лидер не раз называл Зеленского «плохим парнем».