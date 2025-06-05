В США заявили о неприязни Трампа к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп не раз называл украинского лидера Владимира Зеленского «плохим парнем», испытывая к нему особенную враждебность. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на советников главы Белого дома.

«Трамп неоднократно говорил [своим] помощникам, что Зеленский — „плохой парень“, который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», — отметили в публикации.

При этом глава Белого дома с президентом России Владимиром Путиным ведет себя более почтительно и в целом настроен к нему позитивнее, чем к главе киевского режима. Но позиция российского лидера Трампа также раздражает.

Изначально американский президент рассчитывал, что сможет быстро завершить украинский конфликт благодаря хорошим отношениям с Путиным. Позже ему пришлось осознать, что влияние Белого дома ограничено в этом вопросе.

Ранее посол США в Турции Томас Баррак заявил, что Трамп достиг «конца своего терпения» в отношении украинского конфликта, писал RT.