Полковник Райснер: Украина вряд ли продержится до переговоров Путина и Трампа

ВСУ могут потерпеть поражение до того, как конфликт урегулируют с помощью мирных переговоров. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться урегулирования конфликта за 100 дней. По мнению австрийского военного, украинская армия вряд ли сможет продержаться так долго.

«Мы также знаем, что ситуация на фронте нестабильна, и вопрос состоит в том, сможет ли вообще Украина продержаться эти три месяца», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что ВСУ оказались в тяжелом положении, и ситуация меняется в негативную для Украины сторону.

Ранее газета The Times рассмотрела четыре возможных сценария завершения украинского конфликта. Издание допустило, что страну могут разделить при заключении соглашения. Также журналисты не исключили, что ВСУ потерпят поражение из-за отсутствия военной поддержки со стороны США.