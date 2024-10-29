В атаке на Чечню заподозрили прилетевший из Одессы украинский дрон PD-2

Shot: Чечню мог атаковать украинский дрон PD-2, прилетевший из Одессы

Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com
Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чеченский университет спецназа имени Путина мог атаковать прилетевший из Одессы украинский БПЛА PD-2. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Дроны этой модели способны перемещаться на расстояние до 1,3 тысячи километров со скоростью 140 километров в час. Вероятный маршрут беспилотника в Чечню пролегал через Северный Кавказ и акваторию Черного моря.

Пока не удалось установить точную модель БПЛА, поскольку после удара обломки дрона получили значительные повреждения.

После атаки беспилотника загорелась крыша университета спецназа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В результате никто не пострадал, пожар быстро потушили.

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