В атаке на Чечню заподозрили прилетевший из Одессы украинский дрон PD-2

Чеченский университет спецназа имени Путина мог атаковать прилетевший из Одессы украинский БПЛА PD-2. Об этом сообщил Telegram-канал
Shot.
Дроны этой модели способны перемещаться на расстояние до 1,3 тысячи километров со скоростью 140 километров в час. Вероятный маршрут беспилотника в Чечню пролегал через Северный Кавказ и акваторию Черного моря.
Пока не удалось установить точную модель БПЛА, поскольку после удара обломки дрона получили значительные повреждения.
После атаки беспилотника
загорелась крыша университета спецназа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В результате никто не пострадал, пожар быстро потушили.
Сегодня 14:52 Новый операционный стол установили в онкоцентре Воскресенска
Сегодня 14:51 Десятиэтажное здание с апарт-отелем обрушилось в Аргентине
Сегодня 14:49 Обвиняемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» приговорили к 25 годам тюрьмы
Сегодня 14:48 Дочь бойца СВО поздравили с днем рождения в Красногорске
Сегодня 14:45 «Вы — наше будущее». Воробьев наградил лучших волонтеров в Подмосковье
Сегодня 14:42 СК проверит информацию об угрозах семье Ильи Резника
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте