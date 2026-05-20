Украинские военные в Артемовске лишились танка из-за девятилетней девочки-партизанки. Она специально вывела из строя башню, сообщил ТАСС .

Все произошло до освобождения Артемовска российскими войсками. Танкисты Вооруженных сил Украины оставляли технику напротив дома, где жила семья девочки.

«И поскольку это происходило очень часто, мы все равно разговаривали, входили в доверие. И дочь попросилась залезть в танк», — рассказал отец партизанки.

Она сделала так, чтобы башню танка заклинило. Военные не смогли отремонтировать ее и не решились рассказать обо всем командиру, поэтому отправились на задание на неисправной технике. В результате их танк подбили.

