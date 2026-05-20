В Артемовске школьница обезвредила танк ВСУ
ТАСС: девятилетняя партизанка в Артемовске заклинила башню танка ВСУ
Украинские военные в Артемовске лишились танка из-за девятилетней девочки-партизанки. Она специально вывела из строя башню, сообщил ТАСС.
Все произошло до освобождения Артемовска российскими войсками. Танкисты Вооруженных сил Украины оставляли технику напротив дома, где жила семья девочки.
«И поскольку это происходило очень часто, мы все равно разговаривали, входили в доверие. И дочь попросилась залезть в танк», — рассказал отец партизанки.
Она сделала так, чтобы башню танка заклинило. Военные не смогли отремонтировать ее и не решились рассказать обо всем командиру, поэтому отправились на задание на неисправной технике. В результате их танк подбили.
