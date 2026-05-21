В Артемовске дети-партизаны скручивали взрыватели на артиллерийских снарядах ВСУ, которые потом, попадая на российские позиции, не взрывались. Об этом ТАСС рассказал их отец.

По его словам, дети воровали наконечники с украинских снарядов. Взрыватели, которые накручиваются на боеприпасы, чтобы они потом сдетонировали, когда упадут после выстрела. Без таких наконечников снаряды просто не разрывались.

Мужчина рассказал, что боевики ВСУ оборудовали схрон артбоеприпасов неподалеку от его дома. Украинские военные его регулярно пополняли и даже замаскировали, но не охраняли. Дети-партизаны так скрутили несколько десятков взрывателей.

«Подъезжает „саушка“, заряжается, естественно. Они не охраняются, их просто спрятали. „Саушка“ отрабатывает по цели пустыми болванками, отрабатывает весь боекомплект и едет назад пополнять запасы», — сказал он.

Еще до освобождения Артемовска боевики ВСУ лишились танка из-за девятилетней девочки-партизанки, которая смогла вывести из строя его башню.