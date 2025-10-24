В «Ахмате» рассказали о наказании для бойцов

Некоторых бойцов «группы Аида» отправляют на штурм в черных маскхалатах. Об этом в Telegram-канале сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

По словам военнослужащего, такая практика появилась после того, как на одно из заданий он отправился в черном маскировочном халате, чтобы быть заметным для бойцов, которые должны были быстро реагировать на его приказы.

В итоге во время боя Аид стал хорошей мишенью для украинских боевиков. Об этом российские бойцы узнали из перехваченных во время разведки данных.

«Потом радиоперехват читаем <…> И там: „Бей того, кто в черном, бей в черном. Он у них главный, бей в черном“», — рассказал командир.

В отряде ввели так называемое наказание — идти на боевую задачу в черном обмундировании.

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов ранее сообщил, что сотрудники СБУ разрабатывают различные варианты ликвидации командирского состава спецназа «Ахмат».