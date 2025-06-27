СБУ придумывает разные способы убийства руководства спецназа «Ахмат»

Служба безопасности Украины разрабатывает различные варианты ликвидации командирского состава спецназа «Ахмат». Об этом заявил его командир, генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с ТАСС .

«Разрабатываются разные комбинации, путем которых хотели бы убить меня, [группу] Аида — командирский состав особенно, но и самих бойцов отряда — это у СБУ всегда была головная боль», — сказал он.

По словам Алаудинова, военнослужащие знают о планах СБУ, чувствуют себя спокойно, выполняют задачи и дальше идут к победе.

Как отметил RT, ранее Алаудинов заявил, что идет по правильному пути, раз его объявили в розыск на Украине. СБУ выдвинуло генералу-лейтенанту обвинение о якобы посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее Алаудинов предупредил СБУ, что первым их отыщет. Он призвал тех, кто подписал документ об объявлении его в розыск на Украине, подумать о том, как спасти себя.