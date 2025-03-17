Специальная военная операция должна закончиться в Киеве. Об этом в беседе с News.ru заявил командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«В Киеве, на Банковой. Западная Украина нам не нужна, а Киев, мать городов русских, — я думаю, там конечная точка. И всему миру мы показали, что мы можем, когда хотим, правильно?» — сказал он.

Аид привел в качестве примера курскую операцию «Поток», отметив, что она войдет в учебники по истории.

До этого эксперты заявили бойцам 60 й отдельной штурмовой бригады «Ветераны», что ее невозможно провести. Российские военные приняли вызов и доказали, что «они такого слова просто не знают». Также он добавил, что российскими солдатами нужно гордиться.

Аид также участвовал в операции. Он провел группу военных по трубе к Судже.

Ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат» Аид впервые показал лицо, когда держал в руках грамоту о присвоении звания Героя Чеченской Республики.