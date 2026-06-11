В Афипском городском поселении Кубани ввели режим ЧС из-за пожара на НПЗ

В Афипском городском поселении Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации. После удара беспилотника в регионе загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.

«После ночной атаки беспилотников проводится обследование домовладений и других объектов по обращениям, поступившим в ЕДДС и администрации поселений. В Афипском городском поселении введен режим ЧС», — написал он.

По словам Чеверева, всем пострадавшим окажут помощь в уборке дворов и прилегающих территорий.

До этого в оперштабе Краснодарского края сообщили, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар, разгоревшийся на Афипском НПЗ. Обошлось без пострадавших. К тушению привлекли 34 специалиста и 12 единиц техники.