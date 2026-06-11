Спасатели потушили пожар на Афипском НПЗ

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, разгоревшийся на Афипском НПЗ в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

В результате ЧП никто не пострадал. Для тушения пожара привлекли 34 специалиста и 12 единиц техники.

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода произошел этой ночью после налета БПЛА. В результате атаки также загорелась хозяйственная пристройка в поселке Афипский, пострадала газовая магистраль. Обломки беспилотников обнаружили по трем адресам частного сектора.

Ранее возгорание потушили на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, его площадь составила 100 квадратных метров. Информационный центр правительства региона сообщил, что ЧП возникло из-за нарушения технологического процесса, а не ударов БПЛА. По его данным, пожар начался в одной из установок систем очистки.