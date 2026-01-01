Утром 1 января в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты до момента отмены мер.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили почти 170 украинских беспилотников в небе над российскими регионами в новогоднюю ночь.

Большую часть дронов противника — 61 — ликвидировали над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря. Еще 23 БПЛА перехватили в Тульской области.