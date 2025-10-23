В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения 23 октября

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко .

До этого ограничения затронули воздушные гавани Калуги и Ярославля.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на столицу. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Всего за ночь в небе над Россией, по данным Минобороны, сбили 139 вражеских дронов. Активнее всего средства противовоздушной обороны работали в Белгородской области, где уничтожили 56 целей.