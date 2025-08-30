В Адыгее при атаке украинского БПЛА пострадали почти 50 квартир

В ночь на 30 августа при падении обломков украинского дрона в поселке Яблоновском в Адыгее пострадало остекление 47 квартир. Об этом сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в Telegram-канале .

Также повреждения получили 15 частных домов, два офиса и один производственный цех.

«К местам происшествий для ликвидации последствий оперативно прибыли спасатели, специалисты администрации района и поселения, а также представители силовых ведомств», — написал Аскер.

Обошлось без погибших, пострадал один человек. Получившего ранение мужчину привезли в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее стало известно, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 86 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.