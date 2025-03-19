Меркурис: РФ и США завершат конфликт на Украине, Путин и Трамп уже все решили

Решение о завершении конфликта на Украине будут принимать только Россия и США. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«С этого момента в переговорах участвуют только Россия и США, Украину не пригласили, как и Европу. <…> Украинцы будут против, будут говорить, что не примут условия, будут жаловаться европейским друзьям, все это впереди. Но Путин и Трамп уже все решили», — заявил аналитик.

Организация российских и американских контактных групп не оставила шансов премьеру Великобритании Киру Стармеру по размещению европейских миротворцев. Меркурис предположил, что в ближайшее время начнутся кампании противодействия переговорам.

Военные блогеры Констебль и Razvedos считают, что 30-дневное перемирие необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому не для передышки, а чтобы организовать диверсию, а потом обвинить Россию, что она не желает мирного договора.