Общественник Ишков заявил, что ситуация во Льгове и Рыльске остается стабильной

В Курской области идут третьи сутки режима контртеррористической операции. О ситуации в регионе рассказал 360.ru местный общественный деятель Николай Ишков, посетивший Льгов и Рыльск.

По его словам, обстановка в этих двух городах стабильна, никаких проблем при въезде у них не возникло.

«Во Льгове с местными жителями пообщались, они смеются, говорят, что уже пора возвращаться, что они уже вернулись», — заявил общественник.

Гражданских, по его словам, в городах почти не осталось. На улицах в основном военные и полиция, повсюду стоят блокпосты. У встреченных людей, в том числе и у самого Ишкова, проверяют документы.

«Во Льгове попали даже в тот момент, когда наши привезли четверых пленных ВСУ-шников. Двое были тяжело ранены, им оказывали помощь. Мы немножко даже видео засняли», — добавил он.

А вот въезд в Коренево, по словам общественника, перекрыли.

Ранее врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что за время боев в регионе погибли 12 и получил ранение 121 мирный житель.