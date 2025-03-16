«Уже не вернемся». Брат погибшего под Курском бойца рассказал о его последнем звонке

Брат погибшего под Курском уральца рассказал про его последний звонок

Брат погибшего 20-летнего военнослужащего Ильи Максарова рассказал про их последний разговор незадолго до гибели военного в Курской области. Его слова привело издание E1.ru .

Тело военного с позывным Малыш привезли в населенный пункт Березовский Свердловской области и похоронили лишь спустя полгода после смерти.

Боец ушел на спецоперацию в мае 2024 года добровольцем из колонии. Его отряд в августе одним из первых вступил в бой с боевиками ВСУ после их вторжения в Курскую область.

«Он позвонил 14 августа, сказал, что живой, но ранен. Говорит: „Нельзя отходить — пойдут вперед. Уже не боюсь, но живыми точно мы не вернемся“», — рассказал брат погибшего.

Максаров погиб под минометным обстрелом в середине августа, когда пытался вынести раненого товарища.

Ранее стало известно, что ВСУ за неделю потеряли больше двух тысяч бойцов в Курской области.