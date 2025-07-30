Уже не та страна, какой была: прекратит ли Еврокомиссия финансовую помощь Украине
Политолог Михайлов: ЕС уменьшит финансирование Украины, но не прекратит совсем
Еврокомиссия пригрозила прекратить всю финансовую помощь Украине. Насколько возможна такая перспектива, рассказал 360.ru политолог Александр Михайлов.
Он заявил, что полной остановки финансирования ждать не стоит, но урезать его Европа действительно может, поскольку недовольна поведением Владимира Зеленского, в частности его борьбой с Национальным антикоррупционным бюро.
«Сейчас слышны заявления европейских чиновников о том, что Украина становится не той демократической страной, в которую они вкладывали деньги», — добавил собеседник 360.ru.
По его мнению, Евросоюз и НАТО продолжат помогать Украине хотя бы для того, чтобы сохранить лицо.
Накануне Служба внешней разведки сообщила, что представители США и Великобритании встретились в Альпах, чтобы обсудить возможное выдвижение в президенты Украины Валерия Залужного.