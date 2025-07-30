Уже не та страна, какой была: прекратит ли Еврокомиссия финансовую помощь Украине

Политолог Михайлов: ЕС уменьшит финансирование Украины, но не прекратит совсем

Он заявил, что полной остановки финансирования ждать не стоит, но урезать его Европа действительно может, поскольку недовольна поведением Владимира Зеленского, в частности его борьбой с Национальным антикоррупционным бюро.

«Сейчас слышны заявления европейских чиновников о том, что Украина становится не той демократической страной, в которую они вкладывали деньги», — добавил собеседник 360.ru.

По его мнению, Евросоюз и НАТО продолжат помогать Украине хотя бы для того, чтобы сохранить лицо.

Накануне Служба внешней разведки сообщила, что представители США и Великобритании встретились в Альпах, чтобы обсудить возможное выдвижение в президенты Украины Валерия Залужного.