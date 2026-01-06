Уже не СВО? Киев шокировал: неужели войска Запада будут на границе России

Париж, Лондон и Киев подписали документ о войсках на Украине после перемирия

Декларацию о намерениях в отношении будущего размещения многонациональных сил на Украине подписали Париж, Лондон и Киев. Об этом сообщило агентство Reuters .

По словам французского лидера Макрона, такие гарантии означают, что «Украине не придется сдаваться». Он также считает, что многонациональные войска не дадут нарушить в будущем любое мирное соглашение.

Глава Евросовета Кошта добавил, что Евросоюз готов поддержать мирное соглашение на Украине «с помощью гражданских и военных миссий на местах». Премьер Испании Педро Санчес также заявил о готовности «укрепить мир на Украине с помощью военного присутствия».

Италия и Польша отказались посылать свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности.

Киев ранее требовал гарантий безопасности, сопоставимых с соглашением о взаимной обороне НАТО. Москва же хочет, чтобы любое мирное соглашение исключало Украину из военных альянсов.