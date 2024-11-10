«Уже кинул». На Украине заявили о подставе Трампа Зеленским

На Украине заявили, что президент Владимир Зеленский подставил Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, продлив военное положение в стране именно 5 ноября. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Политик сейчас находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

«Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов», — заявил депутат.

Дубинский пояснил, что своим решением Зеленский помешал реализации обещания Трампа «остановить конфликт за 24 часа». Это ему своего рода «ну, пусть попробует» от украинского президента.

Только попробовать не получится, так как Зеленский уже заявил «не хочу и не буду», а Трампу на него давить нельзя, так как «спецпрокурор, расследование, импичмент».

Дубинский подчеркнул, что хорошие отношения между ними невозможны по ряду причин. Это неадекватность и недоговороспособность Зеленского и его команды.

Украинский лидер ранее уже «кинул» не только президента США Джо Байдена, но и его российского коллегу Владимира Путина, канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого еще и оскорбляли в Киеве. Если говорить о Трампе, то его кинули уже дважды.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о шоке Зеленского из-за победы Трампа на выборах, сообщили «Известия».

Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Трамп сумеет усадить Россию и Украину за стол переговоров.