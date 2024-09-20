Реактивный трехметровый беспилотник сбили системы ПВО в Курской области

Трехметровый беспилотник с реактивным двигателем сбили системы ПВО в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Украинский дрон нового типа сбили у села Колодное. Обломки беспилотника сильно обгорели, точно установить марку не удалось. Однако по обломкам установили, что это предположительно, новый украинский реактивный беспилотник «Паляниця».

По информации Telegram-канала, размер дрона составляет 3,5 метра на 2,5 метра. Скорость полета до 500 километров в час, дрон может нести боевую нагрузку от 100 килограммов, а дальность полета составляет до 700 километров.

Впервые о беспилотнике «Паляниця» на Украине заговорили в конце августа. Президент Владимир Зеленский назвал его «новым инструментом возмездия».