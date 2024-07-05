В Великобритании забили тревогу из-за ударов России по аэродромам ВСУ, отмечая, что такими темпами украинская авиация скоро будет уничтожена. Об этом написал военный обозреватель Дэвид Экс в статье для газеты Telegraph .

«Россия <…> ужасающие три дня сеяла панику среди маленьких, побитых воздушных сил Украины, поднимая в воздух дроны для разведки фронтовых аэродромов и уничтожая баллистическими ракетами самолеты, которые так тяжело заменить», — говорится в материале.

Экс добавил, что аналогичная судьба ожидает американские и французские истребители после их поставки Киеву. Российские военные уничтожат F-16 и Mirage 2000 на своих базах по прибытии.

Украине не хватает сил противовоздушной обороны, чтобы обеспечить защиту объектов в городах, подразделений на линии фронта и аэродромов, причем дефицит уже достиг огромных масштабов. Тем временем Россия не только оттачивает технику разведки и бомбардировки, но и расширяет список уязвимых баз ВСУ.

Экс резюмировал, что «вскоре российские удары могут стереть в пыль все, что осталось от воздушных сил Украины».

Ранее ВС РФ уничтожили многоцелевой истребитель МиГ-29 ВСУ, а также автомобили инженерной авиационной службы и средства авиационного поражения на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.