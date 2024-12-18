Узбекистан передал России сведения о задержанном по делу об убийстве Кириллова

«Узбекистан-24»: России предоставили данные о подозреваемом в убийстве Кириллова

Узбекистан передал России информацию о задержанном по делу об убийстве генерала Игоря Кириллова. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан-24» .

Российские силовики попросили Узбекистан предоставить необходимые данные о подозреваемом по делу об убийстве начальника войск РХБЗ. Известно, что Россия уже получила эти сведения.

Телеканал уточнил, что задержанного ранее не привлекали к уголовной ответственности.

Следователи установили, что взрывное устройство, убившее Кириллова и его помощника, находилось в самокате, который утром 17 декабря оставил возле дома на Рязанском проспекте в Москве уроженец Узбекистана 1995 года рождения.

После задержания мужчина сообщил, что выполнял поручение украинских спецслужб. За работу ему обещали 100 тысяч долларов и помощь в получении гражданства одной из стран Европы.

Ранее следователи допросили несколько человек, которых подозревают в причастности к гибели российского генерала.