Подозреваемых в причастности к убийству генерала Кириллова вызвали в СК

РИА «Новости»: подозреваемых в причастности к убийству Кириллова допросили в СК

Работающие по делу следователи допросили несколько человек, проходящих подозреваемыми в причастности к теракту, при котором погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости» .

Точное число допрошенных, а также их статус в уголовном деле по итогам беседы с криминалистами собеседник агентства не назвал.

«В рамках расследования по подозрению в причастности к преступлению были допрошены несколько человек», — заявил представитель силовых структур.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве около дома на Рязанском шоссе в Москве 17 декабря. Бомбу спрятали в припаркованном самокате.

На следующий день сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в организации теракта. По данным Следственного комитета, речь идет о гражданине Узбекистана.

В ходе допроса мужчина заявил, что его наняли украинские спецслужбы, от которых он получил самодельное взрывное устройство. По словам задержанного, за выполнение заказа ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.