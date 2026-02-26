Из-за продолжающегося конфликта с Россией украинское общество находится на грани срыва. Об этом заявило издание Responsible Statecraft .

По его оценке, боевые действия с Россией поставили киевские власти в безвыходное положение.

«Что делать дальше — признать поражение или продолжать сражаться? Президент Владимир Зеленский пообещал, что его соотечественники при необходимости будут сражаться дальше. Но как долго они смогут продолжать в том же духе?», — задался вопросом автор материала.

Тут же он констатировал, что на Украине воцарились мрачные настроения, население отчаянно жаждет развязки и находится на грани срыва.

«Арифметика проста. Население России больше в четыре раза. Российская экономика больше в 10 раз. В долгосрочной перспективе шансы складываются в ее пользу», — заключил журналист.

Ранее Зеленский заявил, что вывод ВСУ из Донбасса расколет украинское общество.