Спецоперация 17 мая 2024, 05:51 Устрашающая сила. В США встревожились из-за модернизации российских танков NI: РФ массово модернизирует танки Т-72 для борьбы с техникой Запада на Украине РИА «Новости»

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Россия продемонстрировала несостоятельность западного подхода к созданию танков, модернизируя свои Т-72 для успешной борьбы с бронетехникой Североатлантического альянса. Об этом заявил обозреватель американского журнала National Interest Брэндон Вайчерт.

«Россия запустила модернизацию [своих танков Т-72] до [последней] версии Т-72Б3М на полную мощность для борьбы с растущей угрозой со стороны западных танков на Украине», — заявил эксперт.

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Он отметил, что обновленные Т-72Б3М отличаются простотой обслуживания, массовостью и высокой боевой эффективностью, благодаря которой они способны противостоять дорогим машинам западного производства. Комплекс динамической защиты «Реликт» и новые прицелы превратили танк в устрашающую силу, признался Вайчерт.

По его словам, Т-72Б3М послужили доказательством того, что российские разработчики умеют проектировать практичные и массовые боевые машины. Зарубежные конструкторы сильно отстают от своих коллег из России.

«Американцы и их союзники, к сожалению, пошли другим путем. Рано или поздно последствия этого выбора (в пользу слишком дорогих и сложных в обслуживании танков. — прим. ред.) настигнут Запад», — сказал он.

Ранее военнослужащий группировки «Юг», наводчик-оператор с позывным Столин заявил, что машина поддержки танков «Терминатор» показала высокую эффективность во время боевых действий. По его словам, из-за этого техника стала одной из приоритетных целей для Украины. Машину уже начали бояться в рядах ВСУ, когда она подъезжает, то «противник сразу же прячется».